Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle?

ZAKSA i Resovia to jedne z najbardziej zasłużonych ekip w PlusLidze. W tym sezonie będą się jednak musiały obejść bez medalu. Wciąż jest jednak o co walczyć - zwycięzcy rywalizacji o piąte miejsce będą mogli przystąpić do udziału w Pucharze Challenge, który w tym roku wygrali siatkarze Bogdanki LUK Lublin.

W walce o półfinał PlusLigi ZAKSA uległa właśnie lublinianom z Wilfredo Leonem na czele. Asseco Resovia musiała z kolei uznać wyższość prowadzonego przez Michała Winiarskiego Aluronu CMC Warty Zawiercie.

W tym sezonie kędzierzynianie i rzeszowianie mierzyli się ze sobą dwukrotnie. Zwycięstwami podzielili się na pół, a oba starcia zakończyły się po tie-breakach.

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.