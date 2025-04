Przełomowe wieści ws. Szczęsnego. Dyrektor Barcelony potwierdza

Szczęsny, który na początku października 2024 roku dołączył do "Barcy", przerywając sportową emeryturę, związał się z nią umową do końca sezonu, zastępując poważnie kontuzjowanego niemieckiego bramkarza Marca-Andre ter Stegena. Zadebiutował w styczniu i od tego czasu jest podstawowym golkiperem zespołu trenera Hansiego Flicka.

"To bramkarz o dużym doświadczeniu. Kiedy mieliśmy okazję go ściągnąć, to było coś nieoczekiwanego. Jesteśmy z niego zadowoleni i na pewno z nami zostanie" - powiedział Deco na antenie stacji DAZN.

Polski bramkarz wystąpił dotychczas w 23 meczach, a Barcelona przegrała tylko jeden z nich - we wtorek w Dortmundzie z Borussią 1:3 w ćwierćfinałowym rewanżu Ligi Mistrzów. Pierwszą potyczkę wygrała jednak 4:0 i awansowała do półfinału, w którym jej rywalem będzie Inter Mediolan. 12-krotnie Szczęsny zachował czyste konto.

Barcelona, której zawodnikiem jest również Robert Lewandowski, prowadzi w hiszpańskiej ekstraklasie, a 26 kwietnia powalczy z Realem Madryt w finale krajowego pucharu