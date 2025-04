Selekcjoner Polaków podał kadrę na MŚ! Ośmiu mistrzów w składzie

Świeżo upieczeni mistrzowie kraju to: bramkarz Tomasz Fucik, który był jednym z ojców zwycięstwa nad Włochami, obrońcy: Olaf Bizacki, Mateusz Bryk oraz napastnicy: Mateusz Gościński, Bartłomiej Jeziorski, Filip Komorski i Alan Łyszczarczyk, który zdobył dziś dla Polski zwycięską bramkę.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Ukrainy pewny wygranej w meczu z Polską

Po zgrupowaniu w Sosnowcu trener Kalaber podziękował: Damianowi Kapicy, Mateuszowi Michalskiemu, który rok temu grał na MŚ elity w Ostrawie, Sebastianowi Brynkusowi, Oskarowi Jaśkiewiczowi i Igorowi Smalowi. Wcześniej kontuzje wyeliminowały z MŚ: Kamila Wałęgę, Bartosza Fraszkę, Patryka Wronkę i Grzegorza Pasiuta.

Czas płynie nieubłaganie, dlatego trener Kalaber tylko w Wielkanocną Niedzielę pozwoli poświętować w rodzinnym gronie hokeistom, a już w Wielkanocny Poniedziałek zbierze ich na treningu. Po drodze do Rumunii Polacy zagrają ostatni sprawdzian – w Mariborze z występującą w elicie Słowenią (24 kwietnia), a nazajutrz udadzą się do Rumunii, do Sfantu Gheorghe, gdzie 27 kwietnia rozpoczną się MŚ Dywizji IA.

„Biało-Czerwoni” wystąpią na turnieju w roli spadkowicza elity, więc interesuje ich jak najszybszy powrót do grona najlepszych.

- Stawka jest bardzo wyrównana, więc szansa awansu jest mniej więcej taka sama jak ryzyko degradacji do Dywizji IA MŚ – powiedział Polsatowi Sport trener Kalaber.

Polacy w pierwszym meczu zmierzą się z gospodarzami, Rumunami – w niedzielę 27 kwietnia o godz. 18:30. Następnie naszymi rywalami będą: Japonia (28 kwietnia o godz. 15), Włochy (30 kwietnia, godz. 15), Ukraina (1 maja, godz. 15) i Wielka Brytania (3 maja, godz. 18:30). Dwie najlepsze drużyny awansują do przyszłorocznych MŚ elity, jakie zostaną rozegrane w Szwajcarii.

Transmisje z MŚ Dywzji IA w Rumunii tylko na kanałach Polsatu Sport, a w internecie na Polsat Box Go.

Kadra Polski na MŚ Dywizji 1A w Rumunii:

Bramkarze: Tomasz Fucik (GKS Tychy), Maciej Miarka (JKH GKS Jastrzębie), John Murray (GKS Katowice),

Obrońcy: Karol Biłas (Texom STS Sanok), Olaf Bizacki, Mateusz Bryk, Bartosz Ciura (wszyscy GKS Tychy), Bartosz Florczak (Texom STS Sanok), Kamil Górny (JKH GKS Jastrzębie), Michał Naróg (ECB Zagłębie Sosnowiec), Jakub Wanacki (Comarch Cracovia), Mateusz Zieliński (KH Energa Toruń)

Napastnicy: Krystian Dziubiński (Re-Plast Unia Oświęcim), Mateusz Gościński, Bartłomiej Jeziorski (obaj GKS Tychy), Łukasz Krzemień (Re-Plast Unia Oświęcim) Patryk Krężołek (HC Banik Sokolov, 1. liga Czechy), Alan Łyszczarczyk, Filip Komorski (obaj GKS Tychy), Krzysztof Maciaś (HC Vitkovice, Czechy), Dominik Paś (GKS Tychy), Kamil Sadłocha (Re-Plast Unia Oświęcim), Mikołaj Syty (KH Energa Toruń), Damian Tyczyński, Paweł Zygmunt (HC Litvinov, ekstraliga Czechy).

Sztab szkoleniowy:

Robert Kalaber - główny trener, Grzegorz Klich – asystent, Tobiasz Bigos – asystent, Leszek Laszkiewicz – team leader, Mateusz Skrabalak – trener bramkarzy, Sebastian Owczarek – wideo analityk, Zbigniew Galicki – fizjoterapeuta, Hubert Paszkiewicz – fizjoterapeuta, Krzysztof Jarosz – serwisant, Wojciech Chowaniec – serwisant, Paweł Herman – lekarz, Roch Bogłowski – team manager.

Polska – Włochy 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Bramki:

0-1 Tadesco (13), 1-1 Komorski (20.), 2-1 Łyszczarczyk (22.), 3-1 Zygmunt (60. Do pustej bramki).

Polska: Fucik – Ciura, Bizacki; Zygmunt, Paś, Krężołek – Florczak, Bryk; Łyszczarczyk, Komorski, Jeziorski – Górny, Biłas; Sadłocha, Tyczyński, Dziubiński – Wanacki, Zieliński; Gościński, Syty, Maciaś; Brynkus. Trener: Robert Kalaber

Włochy: Clara – Glira, Di Tomaso; Salinitri, Frycklund, Purdeller – Zanetta, Pietroniro; Ierullo, Gennaro, Tadesco – Di Perna, Seed; Mantinger, Kostner, Zanetti– Spronberger, Gios; Deluca, Misley, Brunner, Zanetti. Trener: Jukka Jalonen.