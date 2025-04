Trzęsienie ziemi w Realu Madryt! Carlo Ancelotti odejdzie, by poprowadzić kadrę?

Włoch jest trenerem Realu od 1 czerwca 2021 roku. Dla Ancelottiego to już drugie podejście do Realu Madryt, gdyż wcześniej prowadził ten klub w latach 2013-2015. Dziennikarze David Ornstein i Mario Cortegana uważają jednak, że 65-letni szkoleniowiec może na tym stanowisku nie dotrwać nawet do końca bieżącego sezonu!

Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów ("Królewscy" zostali wyeliminowani w ćwierćfinale rozgrywek przez Arsenal) ekipie ze stolicy Hiszpanii pozostała jedynie walka o mistrzostwo kraju i Puchar Króla. Póki co w tabeli La Liga Real jest drugi, ustępując o siedem punktów prowadzącej Barcelonie, z którą powalczy również 26 kwietnia w finale Pucharu Króla. I właśnie to spotkanie, zdaniem Ornsteina i Cortageny, ma być dla Ancelottiego ostatnim u steru "Królewskich".

W artykule w "New York Times" dziennikarze sugerują, że Real potrzebuje nowego impulsu, którego Włoch nie może mu już dać. Sam Ancelotti miałby zaś zostać... selekcjonerem reprezentacji Brazylii!

- Co mogę powiedzieć o plotkach, łączących mnie z Brazylią? Nic nie powiem. Porozmawiamy po zakończeniu sezonu - zaznaczył Włoch na konferencji prasowej przed niedzielnym (20 kwietnia) spotkaniem z Athletikiem Bilbao.

W mediach pojawia się już nawet nazwisko potencjalnego następcy Carlo Ancelottiego w ekipie "Królewskich". Miałby nim zostać były zawodnik tego klubu, Xabi Alonso, który z powodzeniem prowadzi obecnie Bayer Leverkusen.

Co ciekawe, dziennik "Marca" uważa, że wszystkie informacje o rzekomym odejściu włoskiego szkoleniowca są wyssane z palca, zaś priorytetem dla 65-latka ma być pozostanie na stanowisku trenera Realu Madryt.