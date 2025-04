14-latek z Polski został zawodowcem! To ogromny talent

Już miesiąc temu Word Series Tour informował, że Szubarczyk otrzyma kartę WST na dwa kolejne sezony. To efekt do efekt dobrego występu w mistrzostwach Europy. 14-latek dotarł w nich do finału, w którym jednak musiał uznać wyższość Liama Highfielda. Z racji tego, że Anglik miał już wcześniej zapewnioną kartę, Polak otrzymał ją zamiast niego.

Mimo młodego wieku, Szubarczyk jest już bardzo utytułowanym zawodnikiem. W tym roku wywalczył już tytuły mistrza Europy do lat 16 i 18. Z kolei w 2024 roku sięgnął po mistrzostwo świata U21. Dodajmy, że młody snookerzysta urodził się w 2011 roku i bardzo często rywalizuje z przeciwnikami dużo starszymi od siebie.

Teraz 14-latek stanie przed szansą, by mierzyć się z elitą. W WST rywalizują najwybitniejsi snookerzyści świata z Ronniem O'Sullivanem czy Johnem Higginsem na czele.

mtu, Polsat Sport