Gdzie jest granica między hejtem a krytyką w sporcie? "Piłka to handlowanie emocjami"

Bożydar Iwanow i jego goście dyskutowali na temat granic hejtu i krytyki we współczesnym świecie. Naturalnie ten problem na swoje odzwierciedlenie również w świecie sportu. Jak zwrócił uwagę Mateusz Święcicki, pod tym względem Polska nie ma aż takiego problemu jak kraje z południa Europy.

- Podążam za piłką włoską i hiszpańską i jestem mocno w to wkręcony. Skala negatywnych komentarzy i agresji słownej tam w porównaniu z nami, to my jesteśmy młodszymi braćmi. Absolutnie. Często się mitologizuje pewne nacje. Ja uważam tak jak Zbigniew Boniek, który kiedyś powiedział "kretyni nie mają paszportu" - mówił dziennikarz Eleven Sports.

Ponadto zauważył, że często komentator piłkarski często staje się pierwszą osobą, na której kibic wyładowuje swoją złość.

- Wyobraź sobie, że komentujesz mecz, w którym jakaś drużyna strzela decydującego gola w ostatniej akcji spotkania. No i wrzeszczysz. Wiadomo, jesteś rozemocjonowany. A po drugiej stronie stoi ktoś, kogo drużyna przegrywa mecz i on jest wściekły. I ten komentator, który się cieszy, jest pierwszą osobą do ataku. Trzeba to zrozumieć. Piłka to jest handlowanie emocjami - wyjaśniał.

Z kolei Olaf Lubaszenko podkreślił, iż każdy kto wypowiada się taki sposób, powinien nieść odpowiedzialność za swoje słowa.

- Każdy może wypowiedzieć się w dowolny sposób, jeśli jest gotowy wziąć za to odpowiedzialność - zarówno prawną, jak i ciężar moralny, jeśli osoba hejtowana na przykład popadnie w depresję. To jest delikatna granica między ograniczaniem wolności słowa a chronieniem dóbr ludzi atakowanych - zaznaczył wybitny aktor i reżyser.

