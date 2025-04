Koncert Barcelony w Lidze Mistrzyń! Ewa Pajor z golem

W spotkanie lepiej weszły zawodniczki Barcelony. To one od razu przejęły inicjatywę, a pierwsze efekty odważnych poczynań przyszły już w dziewiątej minucie. Ręką w polu karnym zagrała Nathalie Bjorn, a sędzia Katalin Kulcsar po analizie VAR wskazała na "wapno". Do jedenastki podeszła Alexia Putellas, jednak uderzyła fatalnie - bez siły i w środek, a Hannah Hampton odbiła piłkę nogami.

Kolejną okazje gospodynie mogły mieć w 18. minucie. Sam na sam wyszła Ewa Pajor, ale została dogoniona przez defensorkę Chelsea, którą swoją presję skutecznie uniemożliwiła jej oddanie strzału. Na koniec akcji okazało się jednak, że napastniczka reprezentacji Polski znalazła się na pozycji spalonej.

Dziesięć minut później przed dogodną sytuacją stanęła Esmee Brugts. Holenderka otrzymała futbolówkę po dośrodkowaniu z prawej strony, jednak nieczysto trafiła w piłkę z odległości czterech metrów i fatalnie przestrzeliła.

Piłkarki Barcelony wynik otworzyły w 35. minucie. Świetnie między obrończyniami odnalazła się Pajor, otrzymała prostopadłe podanie od Putellas i wyszła jeden na jeden z bramkarką Chelsea. Polka bezbłędnie wykończyła całą akcję po ziemi po długim rogu, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie.

Jeszcze w doliczonym czasie najpierw groźny strzał oddała z prawej strony oddała Caroline Graham. Piłka minęła jednak "okienko". Chwilę później na tablicy wyników mogliśmy mieć remis. Z rzutu wolnego próbowała Agnes Beever-Jones, która posłała piłkę tuż przy słupku. Świetną interwencję zaliczyła wtedy Cata Coll.

Początek drugiej połowy nie obfitował w wiele emocji. Głównie to Barcelona rozgrywała, ale niewiele z tego wynikało. Efekty pojawiły się w 70. minucie. "Duma Katalonii" popisała się świetną akcją kombinacyjną. Zawodniczki wyszły z atakiem od własnego pola karnego, a wszystko do pustej bramki sfinalizowała Claudia Pina, która otrzymała dogranie od Ony Batlle.

240 sekund później w końcu do słowa doszedł zespół przyjezdnych. Efektywny drybling z prawej strony boiska zaprezentowała Catarina Macario, która po tym fantastycznie wypatrzyła Sandy Baltimore. Francuzka zdołała umieścić piłkę w siatce, zdobywając kontaktową bramkę.

W 82. minucie kolejny cios wyprowadziła natomiast "Blaugrana". Tym razem na listę strzelczyń wpisała się Irene Paredes. Środkowa obrończyni "Dumy Katalonii" kapitalnie odnalazła się w polu karnym i główką zamknęła dośrodkowanie Piny z rzutu rożnego.

Na minutę przed zakończeniem podstawowego czasu gry przed szansą stanęła Pajor. Najpierw nie sięgnęła piłki wślizgiem na piątym metrze, ale momentalnie odebrała ją defensywie Chelsea i zdołała oddać strzał. Ten jednak był minimalnie niecelny.

To nie było jednak ostatnie słowo Barcelony w tym meczu. W 90. minucie hiszpańska ekipa zabawiła się w polu karnym przeciwniczek. Putellas piętką podała do Piny, a ta ustaliła rezultat całego spotkania po delikatnym rykoszecie.

To pierwsza z dwóch półfinałowych potyczek w Lidze Mistrzyń między "Dumą Katalonii" a "The Blues". "Blaugrana" wywalczyła sobie w niedzielę cenną zaliczkę przed rewanżem, który odbędzie się w Londynie 27 kwietnia.

FC Barcelona - Chelsea 4:1 (1:0)

Bramki: Ewa Pajor 35, Claudia Pina 70, 90, Irene Paredes 82 - Sandy Baltimore 74.

FC Barcelona: Cata Coll - Ona Batlle, Irene Paredes, Maria Leon (46. Ingrid Engen), Esmee Brugts (81. Fridolina Rolfo) - Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Alexia Putellas - Caroline Graham (66. Claudia Pina), Ewa Pajor, Salma Paralluelo (88. Vicky Lopez).

Chelsea: Hannah Hampton - Lucy Bronze, Nathalie Bjorn (81. Naomi Girma), Millie Bright, Sandy Baltimore - Keira Walsh, Erin Cuthbert - Johanna Rytting Kaneryd, Wieke Kaptein (61. Catarina Macario), Agnes Beever-Jones (61. Guro Reiten) - Mayra Ramirez (88. Sjoeke Nusken).

Żółte kartki: Claudia Pian - Mayra Ramirez, Catarina Macario.

Sędzia: Katalin Kulcsar (Węgry).