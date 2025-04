Przegrana Perugii Semeniuka! Będzie decydujący mecz o finał

Potyczkę lepiej rozpoczęli zawodnicy Cucine Lube Civinatova. Przez większą część pierwszego seta byli z przodu o trzy-cztery punkty. Perugia zdołała zniwelować różnicę dopiero w końcówce - na tablicy widniał wynik 20:20, a później 23:23. Ostatnie słowo należało jednak do podopiecznych Giampaolo Medeiego. Przy piłce setowej świetnie funkcjonował ich blok - goście dwukrotnie nie mogli się przedrzeć na drugą stronę, a po trzecim ataku Olega Płotnickiego nie było już czego zbierać - blok Lube zatrzymał Ukraińca i dał gospodarzom 25. "oczko"

W drugim secie szkoleniowiec Perugii - Angelo Lorenzetti - zdecydował się na zmiany. Za Wassima Ben Tarę wszedł Jaime Jesus Herrera, a Płotnickiego zastąpił Yuki Ishikawa. Początkowo gra toczyła się punkt za punkt, ale z czasem inicjatywę przejął zespół Cucine Lube Civitanova. W szczególności brylowali przyjmujący gospodarzy - Aleksandar Nikołow oraz Mattia Bottolo - których ciężko było zatrzymać. Od remisu 13:13 ekipa prowadzona przez Medeiego odskoczyła na 17:13, lecz kolejne trzy akcje padły łupem Perugii, która starała się wrócić do gry. Następnie jednak ponownie wyższy bieg wrzuciło Lube. Kluczowe momenty zdecydowanie należały do klubu z nad Adriatyku, który odniósł triumf do 20, wychodząc na prowadzenie 2:0.

Trzeciego seta ponownie rozpoczął Ben Tara, ale na boisku pozostał za to Ishikawa. Perugia od startu była delikatnie z przodu - o dwa-trzy punkty. Gospodarze doprowadzili jednak do wyrównania na 16:16. Chwilę później na zagrywkę wszedł Herrera i posłał asa, dzięki czemu goście mieli dwa "oczka" przewagi. To na nic się jednak nie zdało. W polu serwisowym świetne show dał Aleksandar Nikołow, który był dziś zdecydowanie najlepszy na placu gry - łącznie zdobył 15 punktów i poprowadził swój zespół do pewnej wiktorii w trzech partiach.

Liderem Perugii był natomiast Kamil Semeniuk. Przyjmujący reprezentacji Polski zdobył 11 "oczek". Tyle samo na swoim koncie zapisał Ben Tara - Tunezyjczyk - który niejednokrotnie wyrażał chęć gry w biało-czerwonych barwach. Łukasz Usowicz nie pojawił się na placu gry.

Była to czwarta potyczka między Lube a Perugią w ramach półfinałowej rywalizacji w lidze włoskiej. Drużyna z Civitanovy niedzielnym triumfem doprowadziła do remisu 2:2. Decydujące o awansie do wielkiego finału starcie odbędzie się 24 kwietnia o godzinie 20:30 w Perugii.

Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Vim Perugia 3:0 (25:23, 25:20, 25:21)

Cucine Lube Civitanova: Mattia Bottolo, Giovanni Maria Gargiulo, Adis Lagumdzija, Aleksandar Nikołow, Barthelemy Chinenyeze, Mattia Boninfante, Francesco Bisotto (libero), Eric Loeppky, Santiago Orduna, Poriya Hossein Khanzadeh, Petar Dirlić, Marko Podrascanin, Davi Tenorio, Fabio Balaso (libero). Trener: Giampaolo Medei.

Sir Susa Vim Perugia: Oleg Płotnicki, Agustin Loser, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Sebastian Sole, Simone Giannelli, Massimo Colaci (libero), Davide Candellaro, Francesco Zoppellari, Nicola Cianciotta, Jaime Jesus Herrera, Łukasz Usowicz, Yuki Ishikawa, Alessandro Piccinelli (libero). Trener: Angelo Lorenzetti.

Najwięcej punktów: Aleksandar Nikołow (15), Mattia Bottolo (14) - Cucine Lube Civitanova; Kamil Semeniuk (11), Wassim Ben Tara (11) - Sir Susa Vim Perugia.