Reprezentacja zmienia trenera! Ogłoszono nowe nazwisko

Portugalczyk stracił pracę pomimo ostatniego zwycięstwa na neutralnym boisku w Rijadzie 2:1 nad Koreą Północną w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026.

55-letni Olaroiu, uznawany obok swojego równolatka Razvana Lucescu za najbardziej utalentowanego szkoleniowca swojego pokolenia w Rumunii, zadebiutuje w nowej roli meczem kwalifikacyjnym 5 czerwca z Uzbekistanem. Pięć dni później jego zespół zmierzy się z Kirgistanem.

Rumuński trener spędził ostatnie trzy i pół sezonu z klubem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Szardżą, a w zeszłym tygodniu poprowadził drużynę do finału Ligi Mistrzów AFC Two. Zwycięzca tych rozgrywek automatycznie zakwalifikuje się do fazy grupowej Champions League AFC Elite w sezonie 2025/26.

Olaroiu wcześniej trenował saudyjski Al-Hilal, katarski Al-Sadd i emiracki Al-Ain, zanim przeniósł się do Chin, gdzie w 2020 roku zdobył tytuł Super League z zespołem Jiangsu Suning.

Reprezentacja ZEA zajmuje trzecie miejsce w grupie A eliminacji mundialu, który w przyszłym roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Pierwsze dwa zespoły z każdej z trzech grup strefy azjatyckiej automatycznie zakwalifikują do MŚ, podczas gdy drużyny z trzeciego i czwartego miejsca awansują do kolejnej rundy.

W grupie A Iran zapewnił już sobie awans. Drugie miejsce zajmuje Uzbekistan, który ma cztery punkty przewagi nad drużyną ZEA. Do zakończenia rywalizacji w grupie pozostały dwie kolejki.

PI, PAP