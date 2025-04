Smutne wieści. Były reprezentant Polski zmarł w wieku 44 lat

Chlebosz pochodził z rodziny z bogatymi tradycjami w podnoszeniu ciężarów. Sztangistami byli jego ojciec Mirosław, wuj Włodzimierz oraz brat Radosław. Na razie nie są znane przyczyny jego śmierci.

Największe sukcesy Chlebosz odnosił na szczeblu juniorskim. Trzykrotnie był mistrzem kraju w kategorii do 85 kg. Te osiągnięcia powtórzy w kategorii do lat 23. W niej sięgnął po trzy złota - raz w kat. do 85 kg i dwa razy w kat. do 94 kg. Z kolei na poziomie seniorskim odpowiednio w 2002 i 2003 roku wywalczył brąz i srebro mistrzostw Polski.

Kondolencje rodzinie sztangisty składają przedstawiciele świata sportu. Wśród z nich znalazł się Polski Związek Podnoszenia Ciężarów.

- Ojcu Mirosławowi oraz Bliskim Ś.P. Przemysława Chlebosza szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia składają - Prezes PZPC Zdzisław Żołopa wraz z Zarządem PZPC, pracownikami Biura PZPC oraz środowiskiem działaczy, zawodników, trenerów i sędziów Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów - czytamy we wpisie.