Uznany trener oficjalnie wyróżniony! Poprowadził drużynę do rekordu

"Kenny Atkinson od dawna cieszy się szacunkiem swoich rówieśników jako nowatorski i pokorny sługa gry" — prezes NBCA i jednocześnie coach Indiana Pacers Rick Carlisle.

"Gratulacje dla Kenny'ego za historyczny sezon i to prestiżowe uznanie ze strony kolegów po fachu" - dodał.

Atkinson latem 2024 roku przejął drużynę Cavaliers, która w zeszłym sezonie dotarła do drugiej rundy fazy play off. Na początku bieżących rozgrywek poprowadził podopiecznych do 15 kolejnych zwycięstw, a zespół ustanowił rekord klubu z 30 wygranymi na wyjeździe.

ZOBACZ TAKŻE: Jak Wielkanoc spędzają polscy lekkoatleci? Nie ma czasu na przerwę!

"Kawalerzyści" osiągnęli najwyższe rozstawienie po rundzie zasadniczej w Konferencji Wschodniej. Ich bilans 64-18 oznacza, że drużyna wygrała co najmniej 60 meczów po raz pierwszy od sezonu 2009/10 i po raz pierwszy bez LeBrona Jamesa w składzie.

Łącznie tylko pięciu głównych trenerów otrzymało głosy. Oprócz Atkinsona, w tym gronie znaleźli się również JB Bickerstaff (Detroit Pistons), Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder), Michael Malone (Denver Nuggets) i Ime Udoka (Houston Rockets).

Władze NBA ogłoszą Trenera Roku podczas tegorocznych play off.

PI, PAP