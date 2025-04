Zrobili to! Pokonali rywali w Anglii, ale mimo historycznego zwycięstwa odpadli

Legia Warszawa nie zagra w półfinale Ligi Konferencji. Mimo to, podopieczni Goncalo Feio przeszli do historii. Zwycięstwo 2:1 z Chelsea w Londynie to pierwsza wygrana stołecznej drużyny w Anglii w europejskich pucharach. Nie udało się odrobić strat i Wojskowi odpadli z rozgrywek. Swój udział mogą jednak zaliczyć do udanych.