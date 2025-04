ATP w Madrycie: Kamil Majchrzak - Darwin Blanch. Relacja live i wynik na żywo

Mutua Madrid Open to kolejne zmagania podczas okresu gry na nawierzchni ziemnej. Impreza rangi ATP Tour 1000 w stolicy Hiszpanii jest także jednym z najważniejszych sprawdzianów formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem.

Do eliminacji w Madrycie przystępuje znajdujący się w świetnej formie Kamil Majchrzak. Polak w ciągu ostatniego miesiąca dotarł do półfinału turnieju ATP Tour 250 w Marrakeszu, a następnie zwyciężył challengera właśnie w Madrycie.

Przeciwnikiem Majchrzaka w pierwszej rundzie kwalifikacji do Mutua Madrid Open jest Darwin Blanch. Urodzony w 2007 roku Amerykanin to duży talent męskiego tenisa. Póki co jednak stopniowo wchodzi do touru. W zeszłym sezonie w pierwszej fazie turnieju w Madrycie mierzył się z Rafaelem Nadalem. Przegrał wtedy 1:6, 0:6.

