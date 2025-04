Gwiazdor opuści PlusLigę? Znamy możliwy kierunek transferu

Boyer to jeden z najbardziej znanych siatkarzy występujących w PlusLidze. Od sezonu 2023/2024 Francuz broni barw Resovii. Wcześniej przez dwa lata grał natomiast w Jastrzębskim Węglu.

Zanim atakujący trafił do Polski, występował w rodzimej lidze, a także we Włoszech i Katarze. Teraz wszystko wskazuje na to, że zmieni nie tylko ligę, ale także kontynent.

Jakub Balcerzak poinformował za pośrednictwem serwisu X.com, że Boyer przeniesie się do Japonii. Według jego informacji, Francuz podpisał już kontrakt z JTEKT Stings.

W tej drużynie występują Torey DeFalco i Ricardo Lucarelli. Boyer, dołączając do nich, stworzy bardzo silne trio obcokrajowców.