Ostatni etap przygotowań do finału Ligi Konferencji! Ważna zmiana we Wrocławiu

Przygotowania do decydującego spotkania tych rozgrywek, w których Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa osiągnęły ćwierćfinał, ruszyły zaraz po tym, jak okazało się, że Wrocław otrzymał prawo organizacji tego wydarzenia, czyli w czerwcu 2023. Teraz wkroczyły w ostatni etap.

- Prace przygotowawcze ruszyły zaraz po meczu Śląska z GKS, a zrywanie starej murawy rozpocznie się we wtorek. Później będziemy musieli rozłożyć specjalną płachtę, bo organizujemy jeszcze "Lord of Laser", a 28 kwietnia powinny pojawić się pierwsze partie nowej trawy. Na majówkę boisko powinno być ponownie zielone – powiedział Polskie Agencji Prasowej rzecznik prasowy wrocławskiego stadionu Marcin Janiszewski.

ZOBACZ TAKŻE: Pajor znów to zrobiła, Hiszpanie nie mają wątpliwości. "Właśnie po to przyszła"

Zanim na nowe boisko wybiegną najlepsze drużyny Ligi Konferencji, Śląsk rozegra jeszcze dwa ligowe mecze. Wrocławski zespół 3 maja zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a następnie 16 maja zagra z Jagiellonią. Po tym ostatnim spotkaniu stadion zostanie oddany w ręce UEFA.

- Można powiedzieć, że mecze Śląska będą pewnego rodzaju testem, czy wszystko jest dobrze z boiskiem. Do końca kwietnia zostanie jeszcze zazieleniony teren wokół stadionu, na którym pojawi się 1800 sztuk różnego rodzaju roślinek. Dzieje się, jest pracowicie, ale po to został ten stadion wybudowany, aby się działo – podsumował Janiszewski.

Prace związane z murawą to ostatni etap przygotowań wrocławskiego stadionu do finału Ligi Konferencji. Wcześniej zostały już m.in. wymienione sprawdzarki biletów, oświetlenie esplanady, procesor i wzmacniacze dźwięku systemu nagłośnienia trybun, urządzenia odpowiadające za obsługę telebimów i ściana wizyjna w sali prasowej. Łączy koszt wszystkich prac to między 3,5 a 4 mln złotych.

Finał Ligi Konferencji zaplanowano na 28 maja.

AA, PAP