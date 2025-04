Wybrano MVP europejskich rozgrywek

Wyboru dokonali trenerzy i kapitanowie 18 drużyn Euroligi (70 procent wagi głosów), przedstawiciele mediów (20 procent) oraz kibice (10 procent).

Do pierwszej piątki, oprócz Nunna, zostali wybrani Amerykanie: Nigel Hayes-Davis (Fenerbahce Beko Stambuł), Carsen Edwards (FC Bayern Monachium), TJ Shorts (Paris-Levallois Basket, debiutant w Eurolidze) i Bułgar Aleksandyr Sasza Wezenkow (Olympiakos Pireus).

To jubileuszowa 20. edycja nagród Euroligi, które przyznawane są od 2005 roku (z przerwą w sezonie 2019/20 ze względu na niedokończenie rywalizacji z powodu Covid-19).

Nunn wcześniej został uhonorowany trofeum im. znakomitego strzelca Euroligi Alphonso Forda (zmarł na białaczkę w wieku niespełna 33 lat). W sezonie zasadniczym uzyskiwał średnio 21,21 pkt (w 33 z 38 spotkań), miał 4,3 asysty oraz 3,6 zbiórek. Panathinaikos uplasował się na trzecim miejscu (bilans 22-12) i w ćwierćfinale zmierzy się z Efesem Anadolu Stambuł (6. lokata, 20-14).

Walka w ćwierćfinałach rozpoczyna się we wtorek i w tej fazie o prawo gry w turnieju Final Four rywalizować będą także: Olympiakos Pireus - Real Madryt, Fenerbahce Beko Stambuł - Paris-Levallois Basket, AS Monaco FC Barcelona. Jedynym polskim arbitrem w fazie play off będzie Piotr Pastusiak ze Szczecina.

Mecze Euroligi można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

