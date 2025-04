Agnieszka Korneluk szczerze o zdobyciu złotego medalu. "To było najtrudniejsze"

KS DevelopRes Rzeszów został mistrzem Polski siatkarek! To pierwszy, historyczny tytuł rzeszowskiego klubu, który pokonał w trzech meczach ŁKS Commercecon Łódź. Jak ten triumf skomentowała nie ukrywając radości Agnieszka Korneluk.

- Myślę, że to pokazuje jak bardzo to złoto było upragnione. Z takim założeniem przychodziłam do tego klubu i cieszę się, że udało się spełnić ten cel - podsumowała zawodniczka.

W trzech spotkaniach Developres nie pozostawił wątpliwości swoim rywalkom oddając im na przestrzeni całej finałowej rywalizacji zaledwie dwa sety. Które spotkanie było zatem najtrudniejsze zdaniem reprezentantki Polski?

- Każdy krok jest trudny, ale postawienie kropki nad "i" jest najtrudniejsze, więc cieszę się, że zrobiłyśmy to dzisiaj. Wynik też to pokazuje. Pełna hala kibiców ŁKS próbowała nas uciszyć, a to my sprawiłyśmy, że na sali zapadła cisza. Każde spotkanie było inne, ale jest złoto, więc jest super - dodała środkowa.

W trzecim spotkaniu rozgrywanym na rzeszowskim Podpromiu znów górą były siatkarki Developresu, które poza drugim i ostatnim setem nie pozostawiły większych wątpliwości rywalkom. Co było najważniejszym czynnikiem decydującym o zwycięstwie rzeszowianek?

- Myślę, że system gry. Wiedziałyśmy co robić, czułyśmy się pewnie na boisko i te czynniki zaważyły na wyniku. Każde złoto smakuje wyjątkowo i myślę, że w Rzeszowie jest to szczególne złoto - podsumowała Korneluk.



Cała rozmowa w materiale wideo.

PI, Polsat Sport