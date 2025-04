Co dalej z Gamrotem? Polak przerwał milczenie i przekazał ważne wieści

Gamrot, który niedawno awansował na siódme miejsce w rankingu UFC, poinformował o podpisaniu kontraktu na następną walkę w największej organizacji MMA na świecie. Obecnie przebywa on w Stanach Zjednoczonych, gdzie w renomowanym klubie American Top Team szlifuje formę przed kolejnym starciem. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go ponownie w oktagonie jeszcze w 2025 roku.

Dotychczas w UFC Polak stoczył dziesięć pojedynków, z których aż siedem zwyciężył. Na jego liście pokonanych znajdują się tak uznane nazwiska jak Rafael dos Anjos (32-17), Arman Tsarukyan (22-3) czy Rafael Fiziev (12-4). Pomimo ostatniej przegranej z Hookerem, "Gamer" nadal należy do ścisłej czołówki swojej kategorii wagowej.

Choć oficjalny przeciwnik nie został jeszcze ogłoszony, zawodnik zdradził, że rozmowy w tej sprawie są w toku. Wśród potencjalnych rywali wymienia się m.in. Ludovita Kleina ze Słowacji, który ma na koncie 23 wygrane w 28 zawodowych walkach.