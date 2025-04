Developres Rzeszów mistrzem Polski! Pewne zwycięstwo w finale

Spotkanie niespodziewanie w pierwszej szóstce ŁKS rozpoczęły Regiane Bidias, Sonia Stefanik i Anastazja Hryshchuk. Trener Zbigniew Bartman zdecydował się na takie ustawienie, ale początek meczu nie był łaskawy dla ekipy z Łodzi. W końcu przy stanie 14:10 na boisku pojawiła się Weronika Gierszewska, która na stałe pozostała już na parkiecie. Przewaga rzeszowianek wciąż rosła. Skutecznie punktowały Marrit Jasper i Sabrina Machado, a to głównie dzięki nim pierwszy set padł łupem Developresu przy stanie 25:17.

Drugi set to już zdecydowanie bardziej wyrównana gra po obu stronach. Znów po stronie rzeszowianek świetnie punktowała Machado, ale po drugiej stronie doskonale odpowiadała Bidias. Dobrze wyglądała też dyspozycja środkowych - Klaudii Alagierskiej i Sonii Stefanik, które nie pozwalały na wiele swoim rywalkom. W obu ekipach nie brakowało także widowiskowych obron. W końcu jednak po emocjonującej końcówce mocnym atakiem popisała się Bidias dając ŁKS-owi pierwszego wygranego seta.



Trzecia partia to już zupełnie inna historia. Dużą część gry w ofensywie wzięła na siebie Monika Fedusio. Rzeszowianki nie były skuteczne w ataku, ale za to dużo broniły i blokowały łodzianki na siatce. Nie był to najlepszy dla oka set, ale szybko rozstrzygnięty przez Developres, który był o jeden set od złota TAURON Ligi.



Czwarty set - dla ŁKS-u o wszystko, dla Developresu o mistrzostwo Polski - był najciekawszym w całym spotkaniu. Nie brakowało efektownych wymian oraz elektryzujących obron oraz ataków. Trenerzy posłali do boju swoje najskuteczniejsze zawodniczki, a końcówka zasługiwała na miano siatkarskiego thrillera. Efektownym atakiem popisała się Jasper i mieliśmy piłkę meczową dla Developresu. Jeszcze dwa asy serwisowe w boisko rywalek posłała Angelika Gajer wyrównując na 24:24 i dając drugi oddech swojej drużynie. Na emocjonującym finiszu więcej zimnej krwi okazały rzeszowianki.

Skutecznym atakiem mecz zakończyła Jasper, tym samym zapewniając klubowi z Rzeszowa pierwsze mistrzostwo kraju w historii.



KS DevelopRes Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź 3:1 (25:17, 23:25, 25:19, 27:25)

MVP: Marrit Jasper (KS DevelopRes Rzeszów)

DevelopRes Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Marrit Jasper, Sabrina Machado, Weronika Centka-Tietianiec - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Karolina Fedorek.

ŁKS Commercecon Łódź: Marlena Kowalewska, Regiane Bidias, Klaudia Alagierska, Anastazja Hryszczuk, Zuzanna Górecka, Sonia Stefanik - Maria Stenzel (libero) - Weronika Gierszewska, Natalia Mędrzyk, Angelika Gajer, Lana Scuka, Natalia Dróżdż.

PI, Polsat Sport