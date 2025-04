Jakub Bednaruk zachwycony Wilfredo Leonem. "Nie wiem, gdzie jest jego sufit"

Bogdanka LUK Lublin pokonała na wyjeździe JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 w pierwszym meczu półfinału PlusLigi. Przypomnijmy, że rywalizacja toczy się do dwóch wygranych meczów, więc już niedługo lublinianie staną przed szansą przypieczętowania historycznego dla klubu awansu do wielkiego finału.

ZOBACZ TAKŻE: Mundial to dopiero początek! Azjatycki kraj ma mocarne plany, chce zagarnąć siatkówkę

Bohaterem półfinału został Wilfredo Leon, ale w pierwszym secie lewe skrzydło z jego udziałem zawodziło. W drugim secie reprezentant Polski wyraźnie się rozegrał, ale prawdziwe "Leon-show" rozpoczęło się w trzeciej partii. Zaczęło się niewinnie, bowiem od prowadzenia Jastrzębskiego Węgla. W końcu jednak sprawy w swoje ręce wziął przyjmujący reprezentacji Polski, który samodzielnie zdobył w jednym secie aż... 13 punktów.

- Przeglądając sieć, zauważyłem, że część kibiców porównuje Leona z tego meczu do najlepszej jego wersji z Zenitu Kazań. I ja nie mam nic przeciwko. Zobaczmy: set trzeci. Zespół z Lublina zdobył 20 punktów, pięć oddał im zespół z Jastrzębia-Zdroju. Na 20 punktów zespołu, 13 punktów było Leona. I to jest moment przełamania przeciwnika - powiedział w programie Polsat SiatCast ekspert Polsatu Sport, Jakub Bednaruk.

Finalnie, w zakończonym wynikiem 3:1 boju, Leon zdobył łącznie aż 25 punktów: 18 atakiem, notując przy tym aż 62% skuteczności, trzy zagrywką i cztery blokiem. Leon nie tylko świetnie atakował, ale też przyjmował ze skutecznością 57%.

- Ten człowiek w meczu z Jastrzębiem, które jest jednym z najlepiej serwujących zespołów, przyjmuje na prawie 60%. To jest kosmos. Leon był wersją z Zenitu Kazań, ale nie od początku. Rozkręcał się, a jak się już rozkręcił, to zagrał najlepszy mecz w ostatnim czasie. Cały czas nie wiem, gdzie jest jego sufit. To jest nieprawdopodobny zawodnik - zachwycał się Bednaruk.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kolejny mecz półfinałowy Bogdanka LUK Lublin - JSW Jastrzębski Węgiel odbędzie się w środę 23 kwietnia o godzinie 20:30.