Rafael Nadal z kolejną nagrodą. Zaskoczył wszystkich swoim wyznaniem

- Prawda jest taka, że nie tęsknię za tenisem. Zero. W ogóle mi go nie brakuje - mówił cytowany przez "Le Parisien" dziennikarzom.

25. rozdanie nagród w Palacio de Cibeles w Madrycie zakończyło się pełnym emocji hołdem złożonym Nadalowi, który otrzymał nagrodę Laureus Sporting Icon Award. 38-latek został dopiero drugim sportowcem - i pierwszym tenisistą - który został w ten sposób wyróżniony. Wyszedł na scenę po wzruszającym filmie, który ukazywał niektóre z jego największych momentów i najtrudniejszych wyzwań w karierze. Laureat Oscara Morgan Freeman wygłosił przemówienie pochwalne za pośrednictwem wideo.

- Nie przygotowałem się na ten niesamowity moment, przemawiając przed wami wszystkimi, ale wielu z was to sportowcy, którzy mnie inspirowali odkąd byłem dzieckiem. Dziękuję Akademii Laureus za uznanie, że zasługuję na tę niesamowitą nagrodę – i światu tenisa za wszystko, co mi dał w ciągu tych niezapomnianych lat - oświadczył Nadal.

Zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych, w tym 14 na Roland Garros wyjaśnił, że odłożenie rakiety, nie oznacza wcale, że "zmęczył się tenisem lub walką z tenisem".

- Nie, zakończyłem karierę szczęśliwy i gdybym mógł, kontynuowałbym ją, ponieważ kochałem to, co robiłem, to była moja pasja i tak było przez całe moje życie. Po prostu, gdy zdajesz sobie sprawę, że fizycznie nie możesz już tego robić... próbujesz zamknąć ten rozdział, a ja to zrobiłem – dodał.

Hiszpan przyznał, że jest pogodzony ze swoim wyborem.

- Długo zastanawiałem się nad ostateczną decyzją, ponieważ potrzebowałem czasu, aby upewnić się, że jest słuszna. Trudno byłoby mi siedzieć na kanapie i zastanawiać się, czy powinienem dalej próbować grać. Kiedy zobaczyłem, że moje ciało nie zregeneruje się do poziomu, jakiego potrzebowałem, aby dalej cieszyć się grą na korcie, podjąłem decyzję o zakończeniu kariery - wyjaśnił leworęczny tenisista.

Potwierdził jednak, że nadal "śledzi tenis" i sprawdza wyniki, tak jak "zawsze to robił". Organizatorzy wielkoszlemowego French Open na zakończenie pierwszego dnia tegorocznej edycji uhonorują Nadala.

Podczas poniedziałkowej ceremonii wręczenia nagród Laureus amerykańska gimnastyczka Simone Biles i szwedzki tyczkarz Armand Duplantis zostali ogłoszeni sportowcami 2024 roku. Drużyną roku wybrano Real Madryt - triumfatora piłkarskiej Ligi Mistrzów.

