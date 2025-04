Siatkarski rollercoaster w Łodzi! PGE Grot Budowlani z brązowym medalem TAURON Ligi

Spotkanie efektownie rozpoczęły łodzianki przy zagrywce Terry Enweonwu. Bielszczanki długo nie mogły sobie poradzić ze skuteczną grą łódzkiej drużyny, choć po drugiej stronie skutecznie punktowała Julita Piasecka. Problemy zaczęły się po bloku na Sasy Planinsec i dobrych atakach Borowczak czas musiał wziąć trener Maciej Biernat. Końcówka okazała się niezwykle zacięta, ale więcej zimnej krwi okazały bielszczanki. Po Kertu Laak w kolejnej akcji poprawiła Borowczak i mieliśmy wynik 0:1.

ZOBACZ TAKŻE: Klub Polki nie obronił tytułu! 0:3 w finałowej serii



Kolejne dwa sety nie należały do najbardziej zaciętych widowisk. W drugiej partii od początku swoje tempo narzuciły łodzianki, a bielszczanki mogły się tylko przyglądać. Trener Bartłomiej Piekarczyk próbował wprowadzać zmiany, ale nie działały one od razu. W końcu Planinsec zablokowała Laak i doprowadziła do stanu 25:12.



W kolejnym secie widzieliśmy taki sam scenariusz tylko zmieniły się... role. Łodzianki zaczęły popełniać błędy, a bielszczanki się rozkręcały i były nie do zatrzymania. Jeszcze w końcówce w aut zaserwowała Nikola Abramajtys, ale swoje punkty dołożyły Borowczak i Aleksandra Gryka, co oznaczało wynik 11:25 i prowadzenie BKS-u.



Czwarty set miał już znacznie bardziej wyrównany przebieg. Oba zespoły ustabilizowały swoją grę i skutecznie radziły sobie na siatce. Proces budowania przewagi rozpoczęła Paulina Damaske, a asa serwisowego dołożyła do tego Alicja Grabka. Trener Piekarczyk wziął czas, ale to nie zatrzymało łodzianek. Seta zakończyła Enweonwu, a to oznaczało, że tie-break miał rozstrzygnąć losy trzeciego spotkania o brązowy medal TAURON Ligi.



Oba zespoły pozostawiły największe emocje na tie-breaka. Nie brakowało spektakularnych obron, mocnych ataków, ale przede wszystkim wyrównanej gry do samego końca. W końcu łodzianki odskoczyły rywalkom po niespodziewanej kiwce Grabki i doprowadziły sprawę do końca. Przy serwisie Damaske zapunktowała jeszcze Jelena Blagojevic i to PGE Grot Budowlani Łódź świętowali zdobycie brązowego medalu TAURON Ligi.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Trzeci mecz o 3. miejsce: PGE Grot Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:2 (23:25, 25:12, 11:25, 25:20, 15:11)

MVP: Dominika Sobolska-Tarasova (PGE Grot Budowlani Łódź)

PGE Grot Budowlani Łódź: Jelena Blagojevic, Paulina Damaske, Terry Enweonwu, Alicja Grabka, Sasa Planinsec, Dominika Sobolska-Tarasova - Justyna Łysiak (libero) - Karolina Drużkowska, Małgorzata Lisiak, Afedo Manyang , Aleksandra Wenerska.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Martyna Borowczak, Aleksandra Gryka, Magdalena Janiuk, Kertu Laak, Julia Nowicka, Julita Piasecka - Kinga Drabek (libero) - Nikola Abramajtys, Giulia Angelina, Zofia Brzoza, Marharyta Hejko, Zuzanna Suska, Wiktoria Szewczyk.

PI, Polsat Sport