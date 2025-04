Choć mało kto postawiłby na to na starcie sezonu, obecnie to siatkarki VakifBanku są faworytkami do końcowego triumfu. Wygrały już dwa spotkania finałowe, a przypomnijmy, że rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

Ekipa Magdaleny Stysiak ma spory kłopot, ale jak wiadomo, faza play-off toczy się swoimi prawami. Fenerbahce to obrończynie tytułu i z pewnością nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w tej rywalizacji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce - VakifBank na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.