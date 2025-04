Syn byłego piłkarza Legii wybrał reprezentację. "Zakochał się w tym kraju"

O wyborze kadry narodowej Matheus poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, zamieszczając w nich zdjęcie z okna samolotu lecącego nad chmurami, opatrzone komentarzem "Selecao U-14" i flagą Chorwacji.

- Zakochał się w tym kraju. Zaraził się nim do granic możliwości. Matheus ma fioła na punkcie piłki nożnej i poświęca jej dosłownie każdy dzień. Nic więcej się dla niego nie liczy. Jest bardzo zmotywowany i mam nadzieję, że ta czysta miłość do futbolu u niego przetrwa. Jeżeli chodzi o kluby, to fascynują go trzy zespoły: Flamengo, Dinamo Zagrzeb i Arsenal. W każdym z nich chciałby zagrać - powiedział Eduardo w rozmowie z dziennikiem "Jutarnji List".

Syn byłego napastnika Legii Warszawa od czterech lat występuje w juniorskich zespołach Flamengo i uchodzi za spory talent. Matheus początkowo grał na środku pomocy, ale niedawno trenerzy przestawili go na skrzydło.

Eduardo da Silva, ojciec utalentowanego nastolatka, to 64-krotny reprezentant Chorwacji. W trakcie bogatej kariery piłkarskiej wywalczył między innymi dwa mistrzostwa i dwa Puchary Chorwacji z Dinamem Zagrzeb, cztery mistrzostwa i cztery Puchary Ukrainy z Szachtarem Donieck oraz mistrzostwo i Puchar Polski z Legią Warszawa, w której grał w sezonie 2017/2018. Ponadto występował w Arsenalu, Flamengo i Athletico Paranaense.