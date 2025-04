Odra w tym sezonie walczy o utrzymanie na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Chociaż klub z Opola plasuje się obecnie nad strefą spadkową, to jeżeli ekipy z dołu tabeli zaczną punktować, to może ona znaleźć się w sporych tarapatach.

Z takimi problemami nie mierzy się Stal. Rzeszowska drużyna znajduje się w środku tabeli Betclic 1. Ligi. Co prawda nie powalczy o awans do PKO BP Ekstraklasy, ale za to nie musi się martwić o ewentualną degradację.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AA, Polsat Sport