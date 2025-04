Udany rewanż jastrzębian! Finalistę PlusLigi wyłoni trzeci mecz

Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze (5:2), ale gra szybko się wyrównała, a w środkowej części seta przewagę mieli jastrzębianie (15:18). Siatkarze Bogdanki ruszyli do odrabiania strat - wyrównali po ataku Wilfredo Leona (19:19), a później Kewin Sasak wywalczył piłkę setową (24:23). W tej sytuacji urazu doznał Jakub Popiwczak; libero jastrzębian musiał opuścić boisko, a zastąpił go Jakub Jurczyk. Mimo tej sytuacji goście zdołali doprowadzić do gry na przewagi. Miała ona nerwowy przebieg, lublinianie psuli zagrywki przy kolejnych piłkach setowych, popełnili też błąd w ataku w akcji, która przesądziła o wygranej gości (29:31).

Początek drugiego seta również udany dla gospodarzy (7:3). Jastrzębianie złapali kontakt po dwóch asach Antona Brehme (7:6), ale dalsza część seta to dominacja siatkarzy z Lublina, których zagrywki siały ogromny zamęt po stronie gości. Zaczęło się od asa Mikołaja Sawickiego (10:7), później kolejne dokładali Fynnian McCarthy (14:8), Wilfredo Leon (18:11) i znów Sawicki (24:14). Bogdanka grała skutecznie, popełniała mało błędów i pewnie wygrała 25:15.

Gospodarze udanie otworzyli kolejną partię (8:6), ale w pewnym momencie ich gra się załamała. Przegrali cztery kolejne akcje (8:10), a później poszła seria pięciu punktów dla jastrzębian (10:17), którzy złapali właściwy rytm i mieli przewagę w ofensywie. Siatkarze Bogdanki nie rezygnowali - dwa asy posłał Leon (13:17), później różnica stopniała do dwóch oczek (19:21), ale nie wykorzystali szansy na złapanie kontaktu. Końcówka to znów pewna gra ekipy z Jastrzębia-Zdroju, a seta zamknął skutecznym atakiem Tomasz Fornal (20:25).

W pierwszych akcjach czwartej odsłony przewagę mieli lublinianie (7:3). Przyjezdni odrobili straty przy zagrywkach Łukasza Kaczmarka (7:7), a później uzyskali minimalną przewagę. Gdy dwoma asami popisał się Luciano Vicentin, odskoczyli na cztery oczka (14:18). Od tego momentu goście kontrolowali sytuację na boisku. Przestrzelona zagrywka rywali dała im piłkę meczową (18:24), ale gospodarze obronili się w czterech kolejnych akcjach! W końcu jednak Vicentin skutecznie zaatakował, zamykając to spotkanie (22:25).

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (20), Mikołaj Sawicki (11), Aleks Grozdanow (10) – Bogdanka; Łukasz Kaczmarek (18), Tomasz Fornal (18), Luciano Vicentin (15) – JSW. Jastrzębianie byli skuteczniejsi w ataku, gospodarze lepiej punktowali zagrywką (98) oraz blokiem (97); sporo błędów własnych (aż 33 popełnili goście, a 27 siatkarze Bogdanki). MVP: Łukasz Kaczmarek (15/23 = 65% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok); atakujący przekazał statuetkę libero jastrzębian Jakubowi Jurczykowi.

Bogdanka LUK Lublin – JSW Jastrzębski Węgiel 1:3 (29:31, 25:15, 20:25, 22:25)

LUK: Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak, Mikołaj Sawicki – Thales Hoss (libero) oraz Jan Nowakowski, Mateusz Malinowski, Maciej Czyrek, Mikołaj Słotarski, Bennie Tuinstra. Trener: Massimo Botti.

JSW: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Timothee Carle, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Juan Ignacio Finoli, Luciano Vicentin, Jakub Jurczyk (libero), Arkadiusz Żakieta, Adrian Kucharczyk. Trener: Marcelo Mendez.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1–1. Mecz numer trzy zostanie rozegrany w sobotę 26 kwietnia o godzinie 14.45 w Jastrzębiu-Zdroju.

