Czy w Legii Warszawa dojdzie do zmiany trenera? To będzie kluczowy moment

W środę wyemitowany został kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Jednym z głównych tematów środowego programu była obecna sytuacja Legii Warszawa. Warto przypomnieć, że niedawno do pionu sportowego warszawskiej ekipy dołączył Fredi Bobic, który ma pomóc dyrektorowi sportowemu - Michałowi Żewłakowowi.

Czy obecność Bobicia w Legii będzie miała wpływ na strategię klubu w stosunku do trenerów?

- Tutaj najważniejsze są kompetencje. Z tego, co słyszę, to Michał ma zajmować się pierwszym zespołem, sprawami bieżącymi i wyborem trenera. Fredi Bobic ma nakreślić strategię klubu i zająć się sprawami zagranicznymi. Nie ma co ukrywać, że obaj znają się na swoim fachu. Pytanie jest tylko takie: na ile będą dobrze współpracować w tym tandemie? Kluczowa jest współpraca. Uważam, że ważna jest jednoosobowa odpowiedzialność. Nakreślenie kompetencji jest bardzo istotne - powiedział Maciej Stolarczyk.

Były trener między innymi Jagiellonii Białystok, stwierdził, że kluczowym momentem, jeżeli chodzi o dalszą pracę Goncalo Feio w Warszawie, będzie finał Pucharu Polski. Legia o trofeum powalczy 2 maja na PGE Narodowym z Pogonią Szczecin.

- Wszyscy czekają na finał Pucharu Polski i powiem, że trochę mnie to przeraża, że decyzje będą podejmowane pod wpływem tego finału - powiedział ekspert.

Głos w sprawie możliwej zmiany na ławce trenerskiej Legii zabrał Paweł Gołaszewski.

- Moim zdaniem, jeżeli Legia myśli o trenerze, to musi mieć sprecyzowany profil. W nim powinno znaleźć się doświadczenie. Legia sonduje rynek trenerski - zaznaczył dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna".

Eksperci wspomnieli, że w mediach w ostatnim czasie pojawiły się plotki dotyczące możliwej zmiany na ławce trenerskiej Legii. Do stołecznej ekipy przymierzani są między innymi Aleksiej Szpilewski i Eugen Polański.