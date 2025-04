"Lepszego sezonu nie można sobie wymarzyć". Euforia w Rzeszowie

- Lepszego zakończenia sezonu nie można było sobie wymarzyć. Trzy mecze o mistrzostwo Polski i kończymy je zwycięstwami, grając fajną siatkówkę nie tylko w tych finałach, ale przez cały sezon. Uważam, że miałyśmy super zespół, super atmosferę i to wszystko później pomagało nam na boisku w tych trudnych momentach, żeby zwyciężać - powiedziała Wenerska.

We wtorkowym meczu, który ostatecznie rozstrzygnął losy finału, ŁKS kilka razy zagroził przeciwniczkom. Wielu kibiców przez chwilę myślało, że dojdzie w tej rywalizacji do czwartego spotkania.

- Potrafiłyśmy wychodzić z takich trudnych sytuacji w całym sezonie, jak dziś w secie czwartym, gdzie rywalki odrobiły straty z 24:21 i miały piłkę setową. Właśnie tą zespołowością pokazałyśmy, że jesteśmy silne, zwyciężyłyśmy i ogromnie się cieszymy z tego. Kamień z serca, bo naprawdę bardzo długo cały Rzeszów na to czekał i cieszę się, że dzisiaj dopięłyśmy swego i mamy wymarzone mistrzostwo - oceniła rozgrywająca.

Głos w sprawie wtorkowego meczu zabrała także środkowa rzeszowskiego klubu - Magdalena Jurczyk.

- "Najtrudniejszy ostatni krok" - tak sobie w głowie nuciłam słowa tej piosenki. To był najtrudniejszy mecz z tych wszystkich trzech. Ale mimo to nie miało to żadnego znaczenia, bo pokazałyśmy swoją siłę i mamy złoto. Czekałam na to cztery lata, a myślę, że nie tylko ja, ale cały Rzeszów i to znacznie dłużej. Lepszego sezonu nie można sobie wymarzyć. Mistrzostwo i Puchar Polski, do tego ćwierćfinał Ligi Mistrzyń. Szkoda tylko, że nie zagrałyśmy Superpucharu, trudno. Cieszę się faktem, że zdobyłyśmy wszystko, co mogłyśmy w tym sezonie i to jest dla mnie najważniejsze - podsumowała zawodniczka.

AA, Polsat Sport, PAP