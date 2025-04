Lider Mercedesa zmieni barwy? Zaskakujące rozmowy za kulisami F1

Wszystko wskazywało na to, że przedłużenie umowy Russella z Mercedesem jest czystą formalnością. Kierowca jest zadowolony ze swojej pozycji lidera ekipy, którą objął po odejściu Lewisa Hamiltona i zajmuje obecnie 4. lokatę w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Jako jedyny - obok Lando Norrisa - dojechał też we wszystkich wyścigach tego sezonu w TOP5.

Szefostwo Mercedesa również wielokrotnie podkreślało, że jest zadowolone ze swojego składu, który tworzą obecnie Russell oraz Kimi Antonelli i chce zatrzymać obu kierowców.

- George osiąga wyniki na najwyższym poziomie, zgodnie z naszymi nadziejami i oczekiwaniami. Daje z siebie wszystko, nie ma co do tego wątpliwości. Nie można wymagać od niego więcej - powiedział Wolff w rozmowie z The Athletic. Dodał, że dyskusje na temat nowego kontraktu Brytyjczyka rozpoczną się wraz z początkiem europejskiej części sezonu.

W padoku pojawiły się jednak informacje o tym, że Brytyjczykiem zainteresowane są także inne zespoły. Według źródeł portalu The-Race.com lider Mercedesa miał odbyć w ostatnich tygodniach "kilka nieformalnych rozmów" z szefem Red Bulla, Christianem Hornerem.

Czerwone Byki mogą szukać alternatyw na wypadek odejścia Maxa Verstappena. Holendra obejmuje co prawda umowa wygasająca dopiero w 2028 r., ale powszechnie uważa się, że znajduje się tam klauzula, która pozwala mu na rozpoczęcie negocjacji z innymi zespołami, jeśli samochód RBR nie pozwoli mu na osiąganie określonych wyników.

Wśród zainteresowanych usługami Verstappena znajduje się Aston Martin. Tajemnicą nie jest również to, że Wolff w przeszłości wielokrotnie próbował ściągnąć do siebie wychowanka Red Bulla. Nie jest zatem wykluczone, że decyzja mistrza świata będzie rzutować na najbliższą przyszłość Russella.