Pierwszy mecz tego półfinału odbył się w sobotę 19 kwietnia. Po zaciętym pięciosetowym boju szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylili siatkarze PGE Projektu Warszawa, tym samym robiąc krok w kierunku finału na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

ZOBACZ TAKŻE: Kto zabłyśnie w drugich meczach półfinałowych PlusLigi? Oni mogą zrobić różnicę!

Warto przypomnieć, że stołeczna ekipa w fazie zasadniczej PlusLigi uplasowała się na drugim miejscu, natomiast "Jurajscy Rycerze" zajęli trzecią lokatę. To właśnie dlatego pierwszy mecz półfinałowy został rozegrany w Warszawie. Jeżeli rywalizacja nie rozstrzygnie się w dwóch spotkaniach, to także na trzecie starcie siatkarze udadzą się do stolicy Polski.

Również w środę rozegrany zostanie inny mecz półfinałowy. O awans do wielkiego finału PlusLigi walczyć będą Bogdanka LUK Lublin i Jastrzębski Węgiel. W tej rywalizacji prowadzi Wilfredo Leon i spółka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport