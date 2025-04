Mimo że jest to rewanżowy mecz półfinału Pucharu Włoch, to obie ekipy nadal mają taką samą szansę, by zapewnić sobie awans do wielkiego finału. Warto bowiem przypomnieć, że pierwsze spotkanie w tej rywalizacji zakończyło się remisem 1:1. Wtedy do bramek trafiali Tammy Abraham (Milan) i Hakan Calhanoglu (Inter).

Drugiego finalistę poznamy w czwartek. To właśnie wtedy dojdzie do rewanżowego starcia Bologna - Empoli. Pierwsza z wymienionych ekip znajduje się w o wiele lepszej sytuacji, ponieważ będzie przystępować do drugiego spotkania z zaliczką aż trzech bramek.

Finał Pucharu Włoch został zaplanowany na 14 maja.



Relacja live i wynik na żywo meczu Inter Mediolan - AC Milan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

AA, Polsat Sport