PZPN przekazał ważną informację o reprezentacji Polski! Taka wieść przed mistrzostami

Jak przypomniała federacja w komunikacie, Arłamów to wyjątkowe miejsce dla polskiego futbolu, bo właśnie tam swoją drogę do ćwierćfinału UEFA EURO 2016 rozpoczynała męska drużyna narodowa pod wodzą selekcjonera Adama Nawałki.

- Teraz do tej bogatej historii dołącza kadra seniorek, która po raz pierwszy wystąpi na mistrzostwach Europy. To nie tylko moment symboliczny, ale i przełomowy – pokazujący dynamiczny rozwój kobiecej piłki nożnej w Polsce - ogłosił PZPN.

W środę odbyła się konferencja prasowa, podczas której PZPN i Hotel Arłamów oficjalnie podpisali umowę dotyczącą organizacji zgrupowania kobiecej kadry.

- Historyczny awans reprezentacji Polski kobiet na mistrzostwa Europy to wielka sprawa i powód do dumy. Naszą rolą, jako PZPN, jest dbanie o to, aby reprezentacje miały do dyspozycji absolutnie najlepsze z możliwych warunki do pracy w trakcie zgrupowań. Jestem przekonany, że Hotel Arłamów, jako wieloletni partner PZPN, będzie idealnym miejscem dla kadry prowadzonej przez Ninę Patalon – podkreślił sekretarz generalny federacji Łukasz Wachowski.

Selekcjonerka biało-czerwonych również wyraziła zadowolenie, że przed ME jej zespół będzie mógł się przygotowywać w Arłamowie.

- To miejsce o ugruntowanej renomie i bogatej historii piłkarskiej. Ośrodek oferuje znakomite warunki treningowe, zaplecze medyczne i regeneracyjne, a także atmosferę sprzyjającą pełnemu skupieniu – zaznaczyła Patalon.

O dumie z postawienia na Hotel Arłamów mówił jego prezes Michał Kozak.

- Tym razem mamy zaszczyt wspierać kobiecą piłkę nożną, która rozwija się w niezwykle dynamicznym tempie. Nasza infrastruktura, doświadczenie i pasja do sportu czynią z Arłamowa naturalne miejsce dla profesjonalnych zgrupowań i wydarzeń sportowych. Ta współpraca z PZPN to kolejny krok w budowaniu sportowej marki Arłamowa na arenie krajowej i międzynarodowej – skomentował Kozak.

Kadra Nawałki z tego ośrodka korzystała nie tylko przed ME w 2016 roku, ale też przygotowywała się w nim do mundialu w Rosji dwa lata później. Korzystała z niego również "młodzieżówka" przed przed turniejem UEFA EURO 2017, który odbył się w Polsce.

Po zgrupowaniu w Arłamowie kobieca reprezentacji bezpośrednio wyleci do Szwajcarii. W fazie grupowej mistrzostw Europy rywalkami Polek będą Niemki (4 lipca, godz. 21), Szwedki (8 lipca, godz. 21) oraz Dunki (12 lipca, godz. 21).

AA, PAP