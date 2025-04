Zna Polaków jak własną drużynę. Teraz stanie przeciwko nim w walce o wszystko!

- Wszystko i tak zweryfikuje bezpośrednie starcie – zapewnia napastnik reprezentacji Ukrainy i KH Toruń, Ołeksij Worona. Transmisja wszystkich spotkań z MŚ Dywizji 1A od 27 kwietnia na sportowych antenach Polsatu.

Grzegorz Michalewski: Jesteście beniaminkiem Dywizji 1A, zatem o jakie cele będziecie walczyli podczas mistrzostw świata w Rumunii?

Ołeksij Worona: Naszym celem będzie pokazanie najlepszego hokeja, jaki aktualnie potrafimy zagrać, i na końcu zobaczymy, jaki z tego będzie efekt.

Kto, według Ciebie, będzie największym faworytem w rywalizacji o awans do Elity?

Według mnie każda z tych ekip, która wystąpi na tym turnieju, prezentuje się bardzo dobrze. Wszystkie mają jednakowe szanse na awans. Trudno jest wskazać jakiegoś głównego faworyta, musimy grać ze wszystkimi i zobaczymy, jakim wynikiem to się zakończy.

Trzeci mecz na tym turnieju zagrasz przeciwko Polsce, a więc czeka Cię starcie z wieloma zawodnikami, z którymi na co dzień rywalizujesz w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi. Rozmawiałeś już o tym meczu ze swoimi kolegami z drużyny KH Toruń?

Tak, rozmawialiśmy w czasie zgrupowania w Krynicy, gdy mieszkaliśmy w tym samym hotelu, co reprezentacja Polski. Śmialiśmy się z tego, kto jest gorszy, a kto lepszy, ale to wszystko pozostało poza lodem. Wszystko i tak zweryfikuje bezpośrednie starcie, i wtedy okaże się, kto będzie lepszy i odniesie zwycięstwo. Dopiero po meczu będzie okazja, by na spokojnie porozmawiać sobie o tym starciu.

