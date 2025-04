GP Hiszpanii - zemsta Pecco Bagnaii?

Zawodnik Aprili, który wracał po kontuzji, nie mógł cieszyć się długo radością jazdy na maszynie z Noale. Wywrotka w niedzielnym wyścigu zaowocowała 11. złamaniami żeber i uszkodzeniem płuc. Dopiero w najbliższą sobotę, Martin będzie mógł wrócić do Hiszpanii, jednak termin jego powrotu na motocykl jest nieznany, a należy się spodziewać rekonwalescencji, która może potrwać, nawet do przerwy wakacyjnej.



Jak na razie nie do zatrzymania jest Marc Marquez, który zdominował początek sezonu. Trzy wygrane wyścigi Grand Prix i cztery triumfy w sprintach, dają mu prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jednak ostatnie trzy wyścigi w Jerez to zwycięstwa Pecco Bagnaii, który z rundy na rundę wydaje się być bliżej braci Marquezów. Tor, który przez lata nie sprzyjał motocyklom z Bolonii, jest miejscem, w którym Ducati może wyrównać liczbę zwycięstw z rzędu, należący do HRC - czyli 22 triumfu. Rekord ustanowiony został przez Hondę w latach 1997-1998.



Czy weekend w Jerez zdominuje Marquez? Czy jednak znajdzie godnych rywali, którzy spróbują zatrzymać Hiszpana w drodze po dziewiąty tytuł na torze, który o mało co, nie zakończył kariery Marca?



Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi do obejrzenia na Polsatsport.pl, Polsat Sport Premium 2 oraz Polsat Box Go.