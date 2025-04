Gwiazdy żegnają się z ZAKSĄ? Pojawiło się wzruszenie

ZAKSA w czwartek zakończyła sezon 2024/2025. Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla w dwumeczu z Resovią wywalczyli 5. miejsce w PlusLidze, co zapewniło im przepustkę do gry w Pucharze Challenge. Po meczu zwłaszcza dwa wywiady siatkarzy mogą zainteresować fanów ZAKSY.

- Bardzo miło było się pożegnać tym meczem. Na początku ten powrót do rywalizacji w polskiej lidze był dla mnie długo wyczekany, bo musiałem swoje odsiedzieć w domu i poczekać na możliwość grania. Później to była czysta przyjemność - stwierdził Bartosz Kurek.

- Dziękuję za 4 lata, bo grać tutaj to był zaszczyt i czysta przyjemność. Zawsze będę tu wracał szczęśliwy, niezależnie czy grając w barwach Kędzierzyna, czy innej drużyny. Wiele się działo przez te 4 lata. Teraz to sobie wszystko przypominam. Chłopaki pytali mnie, czy się wzruszę? Wczoraj wydawało mi się, że nie, bo miałem dużo czasu, żeby to przetrawić, wiedząc że odchodzę. Patrząc na te trybuny, jest ciężko. Jestem ogromnie wdzięczny za to, co mnie tu spotkało, jak zostałem przyjęty i jak byłem traktowany. Dziękuję i mam nadzieję, że w jakimś stopniu się odwdzięczyłem - powiedział Marcin Janusz.

Co prawda nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że Kurek i Janusz opuszczą ZAKSĘ, ale biorąc pod uwagę ich wypowiedzi, można zakładać, że był to ich ostatni mecz w barwach klubu z Kędzierzyna-Koźla.

Janusz w Kędzierzynie-Koźlu gra od 2021 roku. W tym czasie wywalczył z zespołem m.in. dwa puchary Ligi Mistrzów, mistrzostwo Polski oraz dwa krajowe puchary. Dla Kurka to druga przygoda z ZAKSĄ. Pierwsza miała miejsce w latach 2005-2008. Drugi raz do klubu przyszedł w 2024 roku.

IM, Polsat Sport