Nie żyje wicemistrzyni świata juniorek. Miała 21 lat

Kiss rozpoczęła grę w piłkę ręczną jeszcze w szkole podstawowej, a od 2013 roku była zawodniczką Erd HC. W najwyższej lidze na Węgrzech zadebiutowała w 2019 roku, a szansę występów w NB I Lidze dostała od słynnej Ediny Szabo, wielokrotnej medalistki mistrzostw Węgier, 65-krotnej reprezentantki kraju i honorowej obywatelki miasta Erd.

"Dorottya Zsofia Kiss, członkini węgierskiej reprezentacji, która zdobyła srebro na Mistrzostwach Świata Juniorów w 2022 roku, zginęła w wypadku samochodowym w wieku 21 lat. Nasza koleżanka sportsmenka, która odeszła tragicznie w tak młodym wieku, na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - czytamy na stronie Węgierskiego Związku Piłki Ręcznej.

Jak podaje dziennik "Blikk", do wypadku doszło w środę (23 kwietnia) na autostradzie numer 6 w Budafok-Teteny, dzielnicy Budapesztu. Według świadków zdarzenia, w bok samochodu, którym jechała 21-latka, uderzyła furgonetka. Kierowca furgonetki został przetransportowany do szpitala, zaś do wyciągnięcia Kiss ze zmiażdżonego auta potrzeba było strażaków ze specjalistycznym sprzętem. Ostatecznie byłą sportsmenkę udało się wydostać z pojazdu, ale była ona w stanie krytycznym i mimo wysiłków medyków jej życia nie udało się uratować...

Dorottya Zsofia Kiss uchodziła za jedną z najbardziej utalentowanych szczypiornistek młodego pokolenia na Węgrzech. Była członkinią ekipy, która przywiozła srebrny medal z mistrzostw świata U-20 ze Słowenii. Węgierki przegrały wówczas w finale z Norweżkami 29:31.

W ostatnim czasie Kiss nie była czynną zawodniczką. Węgierka podjęła decyzję o zawieszeniu sportowej kariery po sezonie 2023/2024. Powodem była chęć wyleczenia przewlekłych i regularnie nawracających kontuzji.