Orlen Zastal włącza się do walki o play-offy! Wyrwali zwycięstwo w końcówce

Na początku bardzo dobrze radzili sobie zielonogórzanie - m. in. dzięki rzutom z dystansu Dariusa Perry’ego i Szymona Wójcika mieli cztery punkty przewagi. Szybko rosła ona nawet do 16 punktów po kolejnych trafieniach Wójcika i Veljko Brkicia. Dopiero później rywalizację starali się nawiązać Andre Wesson i Alijah Comithier. Ostatecznie po trójce Ty Nicholsa po 10 minutach było 17:27. W drugiej kwarcie bardzo aktywny był Filip Matczak, a Orlen Zastal utrzymywał sporą przewagę. Gospodarze walczyli o korzystny wynik, w czym pomagał m. in. John Fulkerson. Po chwili Janari Joesaar zbliżał swoją drużynę na zaledwie osiem punktów! Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:51.

Po przerwie drużyna trenera Krzysztofa Szablowskiego kontynuowała odrabianie strat - dzięki trójce Andre Wessona różnica wynosiła już tylko pięć punktów. Po chwili do remisu doprowadził Alijah Comithier! Ten sam zawodnik dawał gospodarzom przewagę. Do ataku w ekipie z Zielonej Góry włączyli się jednak Darius Perry i Michał Kołodziej, a kolejne zagrania Filipa Matczaka sprawiły, że po 30 minutach było 62:66! W kolejnej części spotkania drużyna z Warszawy ciągle była bardzo blisko - w końcu trójki Comithiera i Joesaara ponownie pozwalały wychodzić na prowadzenie. Do remisu potrafił jeszcze doprowadzić Kołodziej, a przewagę gościom dawał Nichols. Kolejny remis zapewniał Comithier, ale kolejna akcja należała do przyjezdnych. Niecelny rzut Nicholsa dobił Kołodziej i to on został bohaterem! Orlen Zastal wygrał 85:83.

Najlepszym zawodnikiem gości był Ty Nichols z 20 punktami i 9 asystami. Alijah Comithier zdobył dla gospodarzy 25 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty.

Dziki Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra 83:85 (17:27, 25:24, 20:15, 21:19).

Punkty:

Dziki Warszawa: Alijah Comithier 25, John Fulkerson 17, Janari Joesaar 12, Andre Wesson 10, Mateusz Szlachetka 6, Jarosław Mokros 5, Mateusz Bartosz 4, Denzel Andersson 2, Nikola Radicevic 2, Grzegorz Grochowski 0.

Orlen Zastal Zielona Góra: Ty Charles Nichols 20, Szymon Wójcik 16, Filip Matczak 14, Darius Perry 12, Michał Kołodziej 12, Veljko Brkic 9, Zachary Simmons 2, Artur Łabinowicz 0, Michał Sitnik 0.

plk.pl