Polska traci piłkarski "klejnot"? Młody talent został kapitanem reprezentacji Hiszpanii

Żuk urodził się w Hiszpanii, dokąd niegdyś wyemigrowali jego rodzice. Od najmłodszych lat szkoli się w jednej z najsłynniejszych akademii świata - La Masii. Przez krótki czas próbował również swoich sił w Polsce, reprezentując barwy Pogoni Szczecin, jednak szybko wrócił do Katalonii, gdzie rozwija się pod okiem trenerów Barcelony. W tym sezonie sięgnął z "Blaugraną" po mistrzostwo Hiszpanii w kategorii U-16 i stale znajduje się pod czujnym okiem skautów największych klubów Europy.

Choć 16-latek posiada polskie obywatelstwo i był niegdyś nadzieją dla reprezentacji, dziś jego droga wyraźnie prowadzi w innym kierunku. Już pod koniec 2023 roku został powołany do kadry Hiszpanii U-15, a obecnie regularnie reprezentuje barwy zespołu U-16. Co więcej, podczas ostatniego zgrupowania został uhonorowany opaską kapitańską, co świadczy o jego silnej pozycji w szatni.

W meczu towarzyskim, rozegranym 24 kwietnia, Hiszpanie pewnie wygrali z Turcją 3:0, a Michał rozegrał 70 minut, pokazując się z dobrej strony. Choć nie zdobył bramki, był aktywny w procesie kreowania akcji i imponował dojrzałością w rozegraniu.

Fakt, że Żuk reprezentuje barwy młodzieżowych kadr "La Furia Roja", nie oznacza jeszcze ostatecznego wyboru. Dopiero występ w seniorskiej reprezentacji w oficjalnym meczu pozbawiłby Polski szans na jego grę w naszych barwach. Patrząc jednak na rozwój sytuacji i kolejne etapy kariery młodego zawodnika, coraz trudniej wierzyć, że zdecyduje się przywdziać biało-czerwoną koszulkę.