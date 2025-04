Siatkarski klub godnie pożegnał swoją gwiazdę. Jego numer został "zamrożony"

Pochodzący z Rio de Janeiro Darlan Souza był w ostatnich sezonach prawdziwym motorem napędowym Sesi Bauru, z którym nie tylko sięgnął po mistrzostwo kraju w sezonie 2023/2024, ale i ustanowił rekord brazylijskiej Superligi w liczbie punktów, zdobytych w jednym meczu.

22-latek w ubiegłorocznym meczu 1/2 finału z Joinville Volei zdobył dla swojej drużyny aż 48 punktów, bijąc... swój własny rekord z ćwierćfinału fazy play-off, kiedy to zdobył 41 "oczek" w starciu z Araguari Volei.

Lepsze wyniki w pojedynczym spotkaniu w przeszłości "wykręcali" głównie zawodnicy występujący w ligach azjatyckich. W 2013 roku Kubańczyk Leonardo Leyva zdobył 59 punktów dla koreańskiego Daejeon Samsung Bluefangs przeciwko Osaka Sakai Blazers w spotkaniu mistrzów Korei Południowej i Japonii. Kanadyjczyk Gavin Schmitt, grając dla Bluefangs, kończył mecze ligi koreańskiej z dorobkiem 58 (2012 rok) i 57 punktów (2011). Z kolei Malijczyk Noumory Keita przed trzema laty w jednym tygodniu rozgrywek w Korei Południowej zakończył dwa mecze Uijeongbu KB Insurance Stars z więcej niż pięćdziesięcioma punktami (54 i 56).

Dla porównania - najlepszy wynik w historii PlusLigi należy do Bartłomieja Klutha i wynosi 40 punktów. Siatkarz ustanowił rekord rozgrywek 6 lutego 2017 roku jako zawodnik Espadonu Szczecin, w meczu z Lotosem Treflem Gdańsk.

Sesi Bauru postanowiło uhonorować swoją największą gwiazdę w wyjątkowy sposób. Działacze podjęli decyzję o... "zamrożeniu" numeru 18, z którym przez lata występował w klubie Darlan Souza. Oznacza to, że żaden zawodnik nie będzie mógł już nigdy zagrać z "osiemnastką" na koszulce, chyba że... sam Darlan zdecyduje się na powrót do klubu. W ramach symbolicznego gestu koszulkę meczową Darlana Souzy zamknięto w specjalnym pudełku.

- To pożegnanie jest naprawdę bardzo trudne. Sesi jest moim domem. Bardzo utożsamiam się z tym klubem. Jeśli wrócę do Brazylii, Sesi będzie pierwszą drużyną, o której pomyślę. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia - powiedział podczas oficjalnego pożegnania 22-latek, cytowany przez GloboTV.

W sezonie 2025/2026 Darlan Souza będzie zawodnikiem włoskiego klubu Rana Werona. Dla brazylijskiego atakującego będzie to pierwsza drużyna poza ojczyzną.