ZAKSA zagra w pucharach! Pięć setów w Kędzierzynie-Koźlu

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Asseco Resovię Rzeszów 3:2 w rewanżowym starciu, zapewniając sobie piąte miejsce w sezonie 2024/2025 PlusLigi. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu kędzierzynianie wygrali 3:1. Oprócz uplasowania się na piątej pozycji w rozgrywkach ligowych, ZAKSA wywalczyła również przepustkę do gry w kolejnej edycji Pucharu Challenge - trzeciego co do rangi europejskiego pucharu.