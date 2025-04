Zwycięstwa drużyn ze Stambułu w Eurolidze

Jako pierwsi do gry ruszyli koszykarze Fenerbahce Beko Stambuł oraz Paris Basketball. Gospodarze pokazali swoją wyższość już w pierwszej połowie, którą wygrali 23. punktami. Następnie kontrolowali przebieg spotkania, triumfując 89:72. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli Tarik Biberovic (20) oraz Nigel Hayes-Davis (18). Tym samym Fenerbahce prowadzi w serii już 2-0 (83:78 we wtorkowym spotkaniu). Trzecie starcie 29 kwietnia w Paryżu



W drugim czwartkowym spotkaniu Panathinaikos AKTOR Ateny nie wykorzystał przewagi własnego parkietu i przegrał z Anadolu Efes Stambuł 76:79. Goście zawdzięczają zwycięstwo przede wszystkim ostatniej kwarcie, którą zwyciężyli 29:16. 20 punktów dla ekipy ze Stambułu zdobył Shane Larkin. Tym samym w rywalizacji jest remis 1-1, gdyż 22 kwietnia Grecy wygrali 87:83. Trzecie spotkanie odbędzie się 30 kwietnia w Turcji.

Rywalizacja do trzech zwycięstw zakończy się najpóźniej 7 maja i wyłoni czterech uczestników turnieju finałowego (Final Four), który w tym roku - po raz pierwszy w historii - odbędzie się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (23-25 maja). Trofeum broni Panathinaikos Ateny.



Wyniki czwartkowych meczów:



Fenerbahce Beko Stambuł - Paris Basketball 89:72 (29:20, 32:18, 15:19, 13:15)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-0 dla Fenerbahce.

Panathinaikos AKTOR Ateny - Anadolu Efes Stambuł 76:79 (29:17, 13:19, 18:14, 16:29)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 1-1.

Plan piątkowych meczów:



AS Monaco - FC Barcelona, godz. 18:55 (Polsat Sport Premium 3, Polsat Box Go)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 1-0 dla AS Monaco.



Olympiakos - Real Madryt, godz. 20:25 (Polsat Sport Premium 4, Polsat Box Go)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 1-0 dla Olympiakosu.