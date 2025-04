AS Monaco i Olympiakos powiększyły przewagę w Eurolidze

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się koszykarze AS Monaco oraz FC Barcelona. Gospodarze osiągnęli przewagę od samego początku i do końca mieli wszystko pod kontrolą. Zwycięstwo 92:79 oznacza, że Francuzi prowadzą już 2-0 w serii i do awansu brakuje im tylko jednej wygranej. Rywalizacja przeniesie się teraz do stolicy Katalonii.



Zobacz także: Więcej o czwartkowych meczach Euroligi

Gospodarzy do zwycięstwa poprowadzili Alpha Diallo (21 punktów) oraz Mam Jaited (20 punktów).



Znacznie więcej emocji było w meczu Olympiakos - Real Madryt. Pierwsza połowa zakończyła się remisem. Dopiero w drugiej części Grecy uzyskali przewagę i wygrali 77:71.

Olympiakos do zwycięstwa poprowadzili Sasha Vezenkov (22 punkty) oraz Evan Fournier (17 punktów)

Rywalizacja do trzech zwycięstw zakończy się najpóźniej 7 maja i wyłoni czterech uczestników turnieju finałowego (Final Four), który w tym roku - po raz pierwszy w historii - odbędzie się w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (23-25 maja). Trofeum broni Panathinaikos Ateny.

Wyniki piątkowych meczów:



AS Monaco - FC Barcelona 92:79 (26:19, 23:21, 31:24, 12:15)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-0 dla AS Monaco.

Olympiakos - Real Madryt 77:71 (15:25, 23:13, 19:16, 20:17)

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-0 dla Olympiakosu.



Plan najbliższych meczów:



29 kwietnia:

Paris Basketball - Fenerbahce Beko Stambuł, godz. 20:30

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-0 dla Fenerbahce.

Real Madryt - Olympiakos, godz. 21:00

Stan rywalizacji (do trzech zwycięstw): 2-0 dla Olympiakosu.

30 kwietnia:

FC Barcelona - AS Monaco, godz. 19:00

Stan rywalizacji: 2-0 dla AS Monaco.

Anadolu Efes Stambuł - Panathinaikos AKTOR Ateny, godz. 19:45

Stan rywalizacji: 1-1.