Babilon MMA 52: Karta walk

Wcześniej kibice zobaczą eliminator w kategorii średniej – niepokonany Szymon Herrmann zmierzy się z Mariuszem Krzeszowskim, a zwycięzca stanie się pretendentem dla czempiona - Adriana „Aresa” Błeszyńskiego.

W Nowym Targu fani obejrzą także starcie w królewskiej kategorii – Marcin „Arab” Kalata pójdzie na wojnę z Jackiem „Godzillą” Czajczyńskim. Do klatki powróci również były mistrz wagi piórkowej Szymon Rakowicz, a kolejny test zaliczy 17-letni talent Yehor Oliynyk, który przechodzi z wagi średniej do półciężkiej i zmierzy się z niepokonanym Chorwatem Filipem Majiciem.

Karta walk Babilon MMA 52 w Nowym Targu:



Walki zawodowe:



MMA / 5x5 min / 70 kg: Krzysztof Mendlewski (8-3) vs Marcin Skrzek (9-5)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Szymon Herrmann (4-0) vs Mariusz Krzeszowski (4-1)

MMA / 3x5 min / 66 kg: Szymon Rakowicz (6-3) vs Gabriel Gilthon (5-3)

MMA / 3x5 min / 120 kg: Marcin Kalata (3-6) vs Jacek „Godzilla” Czajczyński (7-9-1)

MMA / 3x5 min / 93 kg: Yehor Oliynyk (2-0) vs Filip „The Heat” Majić (4-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Kamil Woźny (2-0) vs Sebastian Szweda (4-6)

K1 / 3x3 min / 79 kg: Jacek Kubasiak (1-0) vs Adam Wójtowicz (3-0)

MMA / 3x5 min / 84 kg: Krzysztof Pitoń (1-1) vs Damian Greń (debiut)

MMA / 3x5 min / 70 kg: Hubert Iracki (debiut) vs Michał Bergman (1-2)



Walki semi-pro:



MMA / 3x3 min / 70 kg: Maks Karkula vs Olgierd Kozielski

MMA / 3x3 min / 56 kg: Daria Brzozowska vs Małgorzata Popowicz

Informacja Prasowa