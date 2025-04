Dzieje się w NHL! Porażka Jets i kolejne zwycięstwo Florida Panthers

W derbach Florydy zwycięstwo gościom dały bramki Nate'a Schmidta oraz Sama Bennetta, a także dobra postawa rosyjskiego bramkarza Siergieja Bobrowskiego, który obronił 19 strzałów i zachował czwarte w karierze czyste konto w fazie play off. Trzeci mecz zostanie rozegrany w sobotę w Sunrise.

- Postawiliśmy się w korzystnej pozycji. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ta rywalizacja jeszcze się nie skończyła. Lightning to świetny zespół, który potrafi wykręcać niesamowite wyniki - skomentował obrońca "Panter" Seth Jones.

Meczu nie dokończył kapitan gości Aleksander Barkov. Reprezentant Finlandii został uderzony przez Brandona Hagela ok. 10 minut przed końcem meczu. Po kilku chwilach doszedł do siebie na lodowisku i samodzielnie zjechał do szatni, z której już nie wrócił do końca spotkania.

Nie popisała się ekipa Winnipeg Jets. Najlepszy zespół fazy zasadniczej przegrał na wyjeździe z St. Louis Blues aż 2:7, choć wciąż prowadzi w rywalizacji do czterech zwycięstw 2-1.

Hat-trickiem w barwach gospodarzy popisał się Rosjanin Paweł Buchniewicz, który miał ponadto jedną asystę. Wyróżnił się też Cam Fowler, zdobywca jednego gola i autor czterech asyst. Trzy decydujące podania miał Robert Thomas.

Czwarte spotkanie zaplanowane jest na niedzielę w St. Louis, piąte - na środę w Winnipeg.

Bliscy awansu do półfinału Konferencji Wschodniej są Toronto Maple Leafs. W czwartek pokonali na wyjeździe Ottawa Senators 3:2 po dogrywce i prowadzą już 3-0. Decydującego gola uzyskał w drugiej minucie dogrywki Simon Benoit. Czwarty mecz odbędzie się w sobotę w Ottawie.

W innym czwartkowym meczu zespół Minnesota Wild zwyciężył u siebie Vegas Golden Knights 5:2 i prowadzi 2-1.

