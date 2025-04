Jest to drugi mecz drużyn w ramach tej fazy. Pierwszy miał miejsce 23 kwietnia tego roku i zakończył się zwycięstwem koszykarzy z Monaco 97:80. Seria play-offów Euroligi rozgrywana jest do trzech zwycięstw. Zespoły, które wyjdą zwycięsko z ćwierćfinałów, awansują do turnieju Final Four, który odbędzie się w Abu Zabi.

Aby móc zmierzyć się ze sobą, drużyny musiały wcześniej rozprawić się z innymi przeciwnikami. Monaco pokonało AVEL 83:78, a Barcelona pewnie wygrała z Gran Canarią 104:90.

Do tej pory AS Monaco rozegrało z Barceloną 10 spotkań, spośród których aż 6 padło łupem Katalończyków.

Relacja live i wynik na żywo meczu AS Monaco - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

GM, Polsat Sport