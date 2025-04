Jest to drugi mecz drużyn w ramach tej fazy. Pierwszy miał miejsce 23 kwietnia tego roku i zakończył się zwycięstwem koszykarzy Olympiacos 84:72. Seria play-offów Euroligi rozgrywana jest do trzech zwycięstw. Zespoły, które wyjdą zwycięsko z ćwierćfinałów, awansują do turnieju Final Four, który odbędzie się w Abu Zabi.

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwa drużyn ze Stambułu w Eurolidze

Aby móc zmierzyć się ze sobą, drużyny musiały wcześniej rozprawić się z innymi przeciwnikami. Greci pokonali Maccabi Tel Aviv 99:93, a Real wygrał zacięte starcie z MoraBanc Andorrą 98:97.

Historia pojedynków Olympiacosu Pireus i Realu Madryt obejmuje kilkadziesiąt spotkań. Choć ostatnie zwyciężyli Grecy, to jednak większość z nich (23) padło łupem Hiszpanów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Olympiacos Pireus - Real Madryt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

GM, Polsat Sport