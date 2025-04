Grał w Feyenoordzie, chciał go Bayern. Były piłkarz odebrał sobie życie

Wychowanek SK Hanacka Slavia Kromieryż bardzo szybko dał się poznać jako jeden z najbardziej uzdolnionych czeskich pomocników. W 1995 roku był jednym z najlepszych zawodników swojej reprezentacji podczas mistrzostw Europy do lat 16. Nasi południowi sąsiedzi wyszli wówczas z grupy z pierwszego miejsca, pozostawiając w pokonanym polu między innymi Polaków, ale odpadli w ćwierćfinale po porażce 0:2 z Niemcami.

Znakomita gra Paciorka sprawiła jednak, że o młodym zawodniku zrobiło się głośno w całej Europie. Pomocnikiem FC Zlin interesował się między innymi Bayern Monachium, ale nastolatek zdecydował się wówczas na transfer do Feyenoordu Rotterdam, licząc na to, że w Eredivisie, która słynie z dawania szansy młodym graczom, łatwiej przebije się do seniorskiego futbolu.

Czech dość szybko przebił się z drużyn juniorskich do pierwszego zespołu Feyenoordu, ale nie zagrał w nim ani jednego oficjalnego spotkania. W Holandii występował jedynie w barwach Excelsioru i Fortuny Sittard, po czym wrócił do ojczyzny, do 1.FC Brno. Dla popularnych "Karabinów" zagrał jedynie pięć razy, po czym dobrowolnie zgodził się na rozwiązanie kontraktu, przyznając się między innymi do problemów z narkotykami. Pod koniec kariery grał jeszcze w niższych ligach w Spartaku Hulin i Tescomie Zlin, ale nigdy nie zrobił takiej kariery, jaką mu wróżono.

O śmierci Jaromira Paciorka poinformował czeski "Sport". Były pomocnik odebrał sobie życie w środę 23 kwietnia, przedawkowując leki. Jak donoszą media za naszą południową granicą, wychowanek SK Hanacka Slavia załamał się po rozstaniu z wieloletnią partnerką...