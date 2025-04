Gwiazdor pożegnał się z PlusLigą, emocjonalna wiadomość. "Nadchodzi nowa historia"

Boyer trafił do PlusLigi w 2021 roku. Przez dwa pierwsze lata grał w Jastrzębskim Węglu. Następnie przeniósł się do Asseco Resovii. W Polsce zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo, srebrny medal Ligi Mistrzów, dwa Superpuchary kraju oraz Puchar CEV. W obecnym sezonie drużyna z Rzeszowa zajęła 6. miejsce w PlusLidze.

"Koniec historii, dziękuję PlusLidze. Do tej pory tu najbardziej lubiłem grać. Kibice w całej Polsce, jesteście niesamowici. Dziękuję Resovii i Jastrzębskiemu za tę podróż. Dziękuję wszystkim moim kolegom z drużyny, trenerom i personelowi, to była przyjemność pracować z wami w ostatnich latach. Wszystkim ludziom, których poznałem, dziękuję. Nadchodzi nowa historia. Wychodzę z mnóstwem dobrych wspomnień. Dziękuję Polsko i do zobaczenia" - czytamy na Instagramie Francuza.

Zanim atakujący trafił do Polski, występował w rodzimej lidze, a także we Włoszech i Katarze. Ostatnio Jakub Balcerzak poinformował w serwisie X (dawniej Twitter), że Boyer podpisał już kontrakt z japońskim JTEKT Stings.

IM, Polsat Sport