Jest nowy trener naszej kadry. Obcokrajowiec zastąpił Polaka

Nowy selekcjoner podpisał w piątek roczny kontrakt z możliwością przedłużenia do kolejnych igrzysk olimpijskich.

- To bardzo doświadczony trener, z dużymi osiągnięciami sportowymi. Można powiedzieć, że ekspert, bo taką rolę pełni w Międzynarodowej Federacji Biathlonu, prowadząc akademię dla szkoleniowców. Prowadzeni przez niego zawodnicy zdobyli cztery medale igrzysk olimpijskich, 16 krążków mistrzostw świata – powiedziała Badacz.

Podkreśliła, że negocjacje nie trwały długo, po rozwiązaniu przez Velepeca kontraktu z federacją niemiecką.

- Powiedział, że jest spełniony, ale inspiruje go praca z takimi zawodnikami, jak nasi młodzi. Którzy mają potencjał, choć prezentują jeszcze chwiejną formę. Ze względu na ich wiek, bardziej celujemy w kolejne igrzyska, ale nie odpuszczamy najbliższych – zaznaczyła.

Dodała, że Lepel dostał propozycję dalszej współpracy w innej formie, a on jeszcze na nią nie odpowiedział.

Wyjaśniła, że zmiana zaszła też w sztabie kadry młodzieżowej, którą poprowadzi Szwed Adam Adamson, ostatnio pracujący z młodzieżówką Estonii.

- Dostrzegamy zmianę w systemie szkoleniowym. Jest taka opinia, że w wieku seniorskim tracimy talenty. Chcemy poznać systemy zagraniczne i spróbować je wdrożyć u nas. Może to też przyniesie efekt – powiedziała.

W dalszym ciągu kadrę kobiecą poprowadzi Norweg Tobias Torgersen.

- Nie ma zmian w sztabie seniorek. Torgersen ma poprowadzić kadrę do igrzysk – stwierdziła.

Jej zdaniem ostatni sezon nie był dla polskich biathlonistów stracony.

- Pojawiły się dobre wyniki, ale brakowało stabilizacji, pojawiały się spadki formy. Ale wiemy, że tych zawodników stać na dużo więcej i chcemy z nich to wyciągnąć. Wiadomo, że trenerzy zagraniczni wymagają innych stawek, ale przeanalizowaliśmy budżet, czy damy radę dwóch w kadrach seniorskich utrzymać. I podjęliśmy to ryzyko, robimy wszystko, by było nas na to stać – zakończyła Badacz.

Velepec przyznał, że czuje się dumny z obdarzonego zaufania.

- Czuję to samo uczucie, jak wtedy, kiedy trzy lata temu zaczynałem pracę z niemieckim zespołem. To młodzi zawodnicy. Robią postępy, ale może niewystarczająco szybko. Nasz cel to zrobienie dużego kroku naprzód. To nie będzie droga łatwa, raczej kamienista – powiedział szkoleniowiec.

Zaznaczył, że jego nowi podopieczni mają wielki potencjał, pytanie, jak zostanie wykorzystany.

- Rozmawiałem z nimi, chcą pracować, są zmotywowani. To ważne. Trzeba być realistą, ten najbliższy sezon to czas, by zrobić krok do przodu. Jestem optymistą. Decyzja o pracy w Polsce nie była trudna. Doprowadziłem do medali MŚ 16 różnych zawodników, dlaczego teraz nie miałby dołączyć do nich Polak – dodał.

Podczas podpisania kontraktu przeprosił, że jeszcze nie mówi po polsku, ale dużo rozumie.

Dyrektor sportowa związku Agnieszka Cyl przyznała, że procedura poszukiwania trenera była niestandardowa.

- Znam go 20 lat. Obserwowałam jego wyczyny trenerskie. Kiedy okazało się, że kończy pracę w Niemczech, zapytałam go o życiowe plany. I skończyło się podpisaniem kontraktu – wyjaśniła.

Przygotowania do sezonu pod okiem nowego trenera zaczną się 5 maja.

- Biathlon to bieganie i strzelanie. Trzeba poprawić to i to, a trener ma na to pomysł. Będzie nam podpowiadał. Jest mało miejsca na błędy i tyle. Zimą trudno poprawić błędy, wychodzą efekty tego, jak się pracowało latem. Po ostatnim sezonie czuję niedosyt, od siebie oczekuję więcej – powiedział reprezentant Polski Jan Guńka, który w klasyfikacji PŚ zajął najlepsze z Polaków 57. miejsce.

Zarząd PZBiath. zatwierdził składy reprezentacji na sezon 2025/2026.

W kadrze A kobiet znalazły się: Anna Mąka, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Daria Gembicka i Natalia Sidorowicz, a męską tworzą Fabian Suchodolski, Konrad Badacz, Jan Guńka, Marcin Zawół i Wojciech Skorusa.