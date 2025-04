JSW Jastrzębski Węgiel odkrył pierwsze karty! Ci siatkarze zagrają w klubie w przyszłym sezonie

Obaj siatkarze dołączyli do pierwszej drużyny jastrzębian przed obecnym sezonem. Jakub Jurczyk (rocznik 2006) występuje na pozycji libero, a Mateusz Kufka (rocznik 2003) jest środkowym. Obaj pełnią w obecnych rozgrywkach rolę zmienników, ale udany występ Jurczyka w półfinale PlusLigi pokazał, jak ważna jest to rola.

– Umowy z obydwoma siatkarzami zostały przedłużone na kolejny sezon i uznaliśmy, że jest to dobry moment, by oficjalnie ogłosić tę informację. Zarówno Jakub, jak i Mateusz weszli w wielki siatkarski świat z naszej Akademii, bardzo dobrze wkomponowali się w nasz pierwszy zespół, rzetelnie wykonują swoje codzienne obowiązki, a kiedy trzeba pomagają także w meczu. Świeży przykład Kuby Jurczyka ze środy pokazuje, że warto mieć marzenia i warto ciężko pracować, bo mogą się one zrealizować – powiedział prezes klubu Adam Gorol.

Mateusz Kufka urodził się w Jastrzębiu-Zdroju, pochodzi z pobliskiej Moszczenicy. Swoje pierwsze siatkarskie szlify zbierał w Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla, do której trafił w wieku 12 lat.

– Bardzo się cieszę, że mogę zostać. Mieszkam w domu rodzinnym, więc to na pewno jest jeden z plusów, bo mogę być razem z rodziną, w swoim rodzinnym mieście. A bycie w Jastrzębiu w klubie jest wielkim zaszczytem. Postaram się zrobić jak najwięcej, żeby zostać jeszcze dłużej. Najlepiej tyle, ile Kuba Popiwczak – stwierdził Kufka.

Jakub Jurczyk pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w młodzieżowych grupach MKS Będzin, a cztery lata temu trafił do Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.

– Cieszę się bardzo z możliwości dalszego rozwoju w klubie. Nie ukrywam, że marka JSW Jastrzębski Węgiel to jest coś wielkiego dla młodych zawodników. Ten sezon się jeszcze nie skończył, ale ja już wiele wyciągnąłem od chłopaków, z którymi mogę tutaj na co dzień trenować. Jest to wielka szansa i cieszę się z przedłużenia kontraktu – podkreślił Jurczyk.

Polsat Sport, jastrzebskiwegiel.pl